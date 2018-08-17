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17 Ağustos 2018 15:16

Yunusemre’de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını tamamladı.

Yunusemre’de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

17 Ağustos 2018 15:16


Vatandaşların kurban keseceği yerlerin belirlendiğini vurgulayan Yunusemre Zabıta Müdürü Özgür Esin, tüm belediye ekiplerinin Kurban Bayramına hazır olduğunu kaydetti. Kesim noktalarının dışındaki sokaklarda, meydanlarda, caddelerde, parklarda ve kamuya ait olan yerlerde kurban kesimi yapan vatandaşlara Kaymakamlık tarafından oluşturulan Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından cezai işlem uygulanacağı vurgulayan Esin, “Laleli Cumartesi Pazaryeri, İtfaiye Dairesi Başkanlığının bahçesi, Karaköy Pazaryeri, Yeni Horozköy Pazaryeri ve Muradiye Pazar Yeri’nde kurban kesimi yapılacak. Arefe günü ise Karaköy ve Horozköy Pazaryerinde pazar kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatları doğrultusunda ilçemizde çalışmalarımız sürüyor” dedi.




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