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30 Kasım 2017 11:42

Yunusemre’de Mevlit Kandili programı

Yunusemre Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla Attar Hoca Camii’nde program düzenledi.

Yunusemre’de Mevlit Kandili programı

30 Kasım 2017 11:42

Namazını cemaatle birlikte kılan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi programa katılan vatandaşların kandilini kutlayarak kandil simidi ve sıcak süt ikram etti.


Yunusemre Belediyesi, Mevlit Kandili vesilesi ile Attar Hoca Camii’nde Kandil Özel Programı düzenledi. Programa Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, Yunusemre Zabıta Müdürü Özgür Esin katıldı. Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunan programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Namazını cemaatle birlikte kılan Başkan Çerçi, program sonrası vatandaşlara kandil simidi ve sıcak süt ikram etti. Vatandaşların kandilini kutlayan Başkan Çerçi, bölge esnafını da ziyaret etti.




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