Yunusemre'de nefes kesen maraton

166 sporcunun katıldığı maratonun ödül töreninde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını söyledi.

Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu yoğun ilgi gördü. 46 kilometrelik yolu birinci tamamlamak isteyen bisikletçiler kıyasıya yarıştı. Maratona Yunanistan, Antalya, Kıbrıs, İzmir, İstanbul, Aydın, Diyarbakır, Samsun, Gaziantep, Edirne, Bursa, Niğde, Kocaeli ve Manisa'dan 166 sporcu katıldı. Mesir Tabiat Parkı'nda düzenlenen ödül törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Gürkan Koyuncu, Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Erhan Azat, Manisa Bisiklet Derneği Başkanı Yüksel Gemici, sporcular ve aileleri katıldı.

Ödül töreninde sporculara seslenen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını söyledi. Başkan Çerçi konuşmasında, “Bu yıl ilk kez Dağ Bisikleti Maratonu düzenledik. Sporun ve sporcunun daima yanındayız. Burada pedal çeviren ve katılan tüm sporcularımız bizim için değerli. 16 branşta 1800 lisanslı sporcusu bulunan bir belediye olarak bütün spor dallarına destek veriyoruz. Bu gün burada katılım gösteren sporcularımıza teşekkür ediyorum. Sizleri burada ağırlamak bizim için mutluluk kaynağı. Organizasyonumuzu gelecek yıllarda daha da büyütmeyi planlıyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak amacımız çocuklarımızı, gençlerimizi spora yönlendirmek. Organizasyonumuzda bize destek olan güvenliğimizi sağlayan AKUT, Emniyet Müdürlüğü personeli ve sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Bütün sporcularımızı da tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini ve hediyelerini Belediye Başkanı Çerçi, Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi Gürkan Koyuncu, Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar ve Manisa Bisiklet Derneği Başkanı Yüksel Gemici verdi. 5 kategoride düzenlenen maratonda dereceye şu isimler girdi: " Bayanlar Kategorisi; Rafiye Başat, Özlem Şahin. Gençler; Samet Bulut, Esat Ceylan, Kaan Soylu Özkalbim. Elitler; Abdülkadir Kelleci, Osman Koç, Coşkun Bozgün. Master 30-44 yaş arası; Gökhan Uzuntaş, Muammer Yıldız, Mehmet Can Balcı. Master 45 yaş ve üzeri; Sedat Avcılar - Ataman Şekerci, Oktay Diken, Ersan Karayeğen."