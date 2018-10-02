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Yunusemre'de park ve bahçelere kış bakımı

Yunusemre Belediyesi, kış ayları öncesi yeşil alan, park ve bahçelerde bakım çalışması yapıyor.


Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeşil alan, park ve bahçelerde bakım ve çiçeklendirme yapıyor. Ekipler, okulların yeşil alanlarını da düzenliyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kış ayları öncesi park ve bahçelerimizde çalışmalarımızı yoğunlaştırarak bakım ve çiçeklendirme çalışması yapıyoruz. Yine okullarımızın yeşil alanlarını da çiçeklendiriyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Belirli bir program dahilinde tüm parklarda aynı çalışmayı yürüteceğiz” dedi.

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