Yunusemre’de pastahane ve imalathanelerde inceleme

Denetlemelerde işletmelere uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede denetlemelerini sürdürüyor. Ekipler ilçede bulunan işletmelerde hijyen ve ruhsat konusunda incelemede bulundu. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre’de bulunan pastahanelerin ve imalathanelerin hijyen açısından denetlemesini yaptıklarını belirterek, ”Hijyen konusunda Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak titizlikle çalışmaktayız. Vatandaşlarımızı da yapılacak olan alışverişler ile ilgili olarak dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Hijyen konusunda şüpheli olan durumlarda vatandaşlarımız durumu bildirsin” dedi.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Gıda Teknikeri Nursel Doğan ise tatlı alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Doğan, vatandaşların tatlı alırken şurubuna ve rengine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Özellikle baklava alırken dikkat edilmelidir. Baklavanın renginin altın sarısı olması gerekmektedir. Baklavayı ısırdıkları zaman çıtır diye bir ses gelmesi gerekmektedir. Baklavayı koklasınlar fıstık kokusunun gelmesi gerekiyor. Bunlara dikkat ederlerse güzel bir baklava alırlar” dedi.