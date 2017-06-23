Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 17:23

Yunusemre’de pastahane ve imalathanelerde inceleme

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde ilçede bulunan pastahane ve imalathanelere hijyen ve ruhsat konusunda denetlemelerde bulundu.

Yunusemre’de pastahane ve imalathanelerde inceleme

23 Haziran 2017 17:23

Denetlemelerde işletmelere uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu.


Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede denetlemelerini sürdürüyor. Ekipler ilçede bulunan işletmelerde hijyen ve ruhsat konusunda incelemede bulundu. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre’de bulunan pastahanelerin ve imalathanelerin hijyen açısından denetlemesini yaptıklarını belirterek, ”Hijyen konusunda Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak titizlikle çalışmaktayız. Vatandaşlarımızı da yapılacak olan alışverişler ile ilgili olarak dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Hijyen konusunda şüpheli olan durumlarda vatandaşlarımız durumu bildirsin” dedi.


Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Gıda Teknikeri Nursel Doğan ise tatlı alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Doğan, vatandaşların tatlı alırken şurubuna ve rengine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Özellikle baklava alırken dikkat edilmelidir. Baklavanın renginin altın sarısı olması gerekmektedir. Baklavayı ısırdıkları zaman çıtır diye bir ses gelmesi gerekmektedir. Baklavayı koklasınlar fıstık kokusunun gelmesi gerekiyor. Bunlara dikkat ederlerse güzel bir baklava alırlar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:29
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!