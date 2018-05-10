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10 Mayıs 2018 14:42

Yunusemre’de Ramazan davulcuları belirleniyor

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayında merkez mahallelerde vatandaşları sahura kaldıracak davulcuların belirlenmesi için ihale gerçekleştirdi.

Yunusemre’de Ramazan davulcuları belirleniyor

10 Mayıs 2018 14:42


Belediye bahçesinde pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye MAYEB A.Ş Genel Müdürü Mustafa Gürler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Mali Hizmetler Müdürü Sevinç Kibar, Yazı İşleri Müdürü Ahmet Atlıca ve ihaleye başvuran davulcular katıldı. İhale sonucunda Ramazan ayı boyunca davul çalmaya hak kazananlara, tanıtıcı kimlikleri önümüzdeki günlerde teslim edilecek. İhaleye katılan davulcular ramazan geleneğini yaşattıkları için mutlu olduklarını belirtirken; bu geleneği yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.




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