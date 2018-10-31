Yunusemre'de sınıflar yarışıyor devam ediyor

Proje kapsamında Gazi, Organize Sanayi ve İstiklal İlkokulu öğrencileri Yunusemre Belediyespor'un altyapısına girmek için kıyasıya mücadele etti.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un ilçeye yeni sporcular kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Sınıflar Yarışıyor' Projesi kapsamında düzenlenen futbol turnuvaları devam ediyor. Projesi kapsamında İlkokul 1. sınıf öğrencileri Yunusemre Belediyespor'un altyapısına girmek için kıyasıya yarışıyor. Proje kapsamında Gazi, Organize Sanayi ve İstiklal İlkokulu öğrencileri Yunusemre Belediyespor'un altyapısına girmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın diğer okullarla da devam edeceğini belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Geçen yıl başlattığımız projemiz bu yıl da devam ediyor. İlçemizdeki okullarımızda turnuva düzenliyoruz. Başarılı olan öğrencilerimize kulübümüzün altyapısında eğitim vereceğiz. Turnuvaya katılan sporcularımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.