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09 Temmuz 2017 13:08

Yunusemre’de temizlik filosu genişliyor

Yunusemre Belediyesi daha hijyenik, ekonomik ve kullanım kolaylığı sağlayan yeni yer üstü konteynerlerini ilçenin çeşitli noktalarına konuşlandıracak.

Yunusemre’de temizlik filosu genişliyor

09 Temmuz 2017 13:08


Modern, yeşil ve çevreci bir ilçe için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, 140 adet yeni yer üstü konteynerleri aldı. Dağıtım öncesi yeni konteynerleri inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşların temiz bir ilçede yaşaması için çalışmalarına devam ettikleri dile getirdi. Başkan Çerçi, "Modern, yeşil, çevreci ve sağlıklı bir Yunusemre için konteynerlerimizi yeniliyoruz. 140 adet yeni yer üstü konteynerimizi belediyemiz bünyesine kazandırdık. Konteynerlerimizi ilçemizin belirli noktalarına konuşlandırıyoruz. Ekonomik açıdan daha avantajlı. Yakıttan ve iş gücünden de tasarruf etmiş olacağız. Kapalı sistem olduğu için dışarıya koku vermiyor, hijyen açısından da daha sağlıklı. Yağmur yağdığı zaman pis suyun dışarıya çıkmasını önlüyor. Görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş oluyor. Temiz bir ilçe için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.




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