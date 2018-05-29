Yunusemre’de yapılandırma başvuruları başladı

Maliye Bakanlığının Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. 31 Mart 2018 ve önceki dönemlere ait ödenmesi gereken vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, yeniden yapılandırma kapsamında olacak. Yunusemre Belediyesi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada vergi borcu olan mükellefleri uyarırken; yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların 31 Temmuz Salı Günü mesai bitimine kadar belediyeye başvurmaları gerektiğine vurgu yaptı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Maliye Bakanlığının vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 31 Mart 2018 ve önceki dönemlere ait ödenmesi gereken vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını almaya başlandı. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemeler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. İlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak. Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 444 62 09 numaralı çağrı merkezimizi arayarak ya da Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvurabilir. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen mükelleflerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için zamanında başvurmaları önemle rica olunur" denildi.