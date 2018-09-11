İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre'de yaz kursları sona erdi

Çocukların yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla bu yıl da çeşitli branşlarda Yaz Spor Okulu kursları açan Yunusemre Belediyesi, yaklaşık 600 öğrencinin kurslardan faydalanmasını sağladı.


Yunusemre Belediyesi, öğrencilerin yaz aylarında spor faaliyetlerinden faydalanması için açtığı Yaz Spor Okulu kursları sona erdi. Atletizim, judo, hentbol, taekwondo, güreş, badminton, futbol, voleybol, basketbol, wushu kung fu, tenis, satranç ve yüzme branşında kurslar düzenleyen Yunusemre Belediyesi, yaz tatili boyunca yaklaşık 600 öğrencinin bu kurslardan faydalanmasını sağladı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, yaz aylarında yüzlerce öğrenciye ulaşmanın, yeni nesli spora yönlendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Verimli bir yaz sezonu geçirdiklerini aktaran Alkan, “Yaz spor okulu kapsamında kurslar açtık. Gelecek nesiller adına çıktığımız bu yolda geleceğin sporcularının yetişmesi amacıyla gece gündüz çalıştık. Bu süreçte başta Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, uzman eğitmenlerimize, öğrencilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.