Yunusemre'de yaz kursları sona erdi

Yunusemre Belediyesi, öğrencilerin yaz aylarında spor faaliyetlerinden faydalanması için açtığı Yaz Spor Okulu kursları sona erdi. Atletizim, judo, hentbol, taekwondo, güreş, badminton, futbol, voleybol, basketbol, wushu kung fu, tenis, satranç ve yüzme branşında kurslar düzenleyen Yunusemre Belediyesi, yaz tatili boyunca yaklaşık 600 öğrencinin bu kurslardan faydalanmasını sağladı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, yaz aylarında yüzlerce öğrenciye ulaşmanın, yeni nesli spora yönlendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Verimli bir yaz sezonu geçirdiklerini aktaran Alkan, “Yaz spor okulu kapsamında kurslar açtık. Gelecek nesiller adına çıktığımız bu yolda geleceğin sporcularının yetişmesi amacıyla gece gündüz çalıştık. Bu süreçte başta Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, uzman eğitmenlerimize, öğrencilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.