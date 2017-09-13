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13 Eylül 2017 15:46

Yunusemre’de yaz spor okulları büyük ilgi gördü

Yunusemre Belediyesinin düzenlediği yaz spor okullarına öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Yunusemre’de yaz spor okulları büyük ilgi gördü

13 Eylül 2017 15:46

12 branşta düzenlenen kurslara yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı.


Öğrencilerin yaz aylarını en verimli şekilde değerlendirmeleri amacıyla Yunusemre Belediyesinin açtığı yaz spor okulları büyük ilgi gördü. 12 branşta gerçekleştirilen kurslara yaklaşık 3 bin öğrenci katılırken; Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, yaz okullarına gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Spora ve sporculara her zaman destek vereceklerini aktaran Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hentbol, badminton, güreş, taekwondo, atletizm, judo, satranç, yüzme, futbol, voleybol, tenis ve wu-shu Kung Fu branşlarında çocuklarımızın eğitim alması amacıyla yaz spor okulları düzenledik. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, spora ve sporcuya büyük destekler veriyor. Kendisi geleceğin sporcularının yetişmesi amacıyla her daim yanımızda. Çocuklarımızın spora yönlendirilmesi anlamında eğitimlerimiz devam edecek” dedi.




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