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28 Aralık 2016 16:46

Yunusemre’de yılbaşı denetimi

Yunusemre’de yılbaşı denetimi

28 Aralık 2016 16:46

Yunusemre Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçedeki eğlence mekanlarını denetledi.
Yunusemre Belediyesi, yılbaşı öncesi ilçede bulunan eğlence mekanlarına denetlemelerde bulundu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde hijyen ve ruhsat kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde eğlence mekanlarında eksiklikleri bulunan işletmeler uyarıldı. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, yılbaşı öncesinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdıklarını belirterek, ”Yılbaşı öncesinde vatandaşlarımızın rahat etmesini sağlamak amacıyla gıda teknikerimizin eşliğinde eğlence mekanlarına hijyen ve ruhsat konusunda denetlemelerde bulunduk. Denetlemeler doğrultusunda eksiklikleri bulunan işletmeler uyarıldı. Bu tür denetimleri sık sık yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.



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