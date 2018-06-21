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21 Haziran 2018 15:58

Yunusemre’de yüzme kursları başladı

Yunusemre Belediyesinin çocukların yaz aylarında keyifli vakit geçirebilmeleri için açtığı yaz spor okulu kursları başladı.

Yunusemre’de yüzme kursları başladı

21 Haziran 2018 15:58

Kurslardan en büyük ilgiyi ise yüzme branşı görüyor.


Yunusemre Belediyesinin çocukların yaz aylarını sporla değerlendirmesi amacıyla başlattığı yaz spor okulu kursları kapılarını öğrencilere açtı. Kurslardan en büyük ilgiyi yüzme branşı görürken, 5-13 aralığındaki yaklaşık 300 öğrenci hem yüzme öğreniyor, hem de tatilin keyfini sürüyor. Atatürk Olimpik Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen kursu ziyaret eden Yunusemre Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, kursların yaz süresince devam edeceğini belirtti. Şişmanlar, “Atatürk Olimpik Spor Kompleksi’nde yaklaşık 150 sporcumuz, Muradiye Sosyal Tesislerimizde ise yaklaşık 130 sporcumuz yüzme kurslarına başladı. Antrenörlerimizin ve hocalarımızın gözetimi altında çocuklarımıza eğitimlere başladık. Çocuklarımız ve ailelerimiz ile beraber cıvıl cıvıl bir ortam var. Servis hizmetimiz ile de yüzme imkanı sağlıyoruz. Ayrıca yüzme kurslarımız için belediyemiz bahçesinde kayıtlarımız devam ediyor. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye bizlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz” dedi.




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