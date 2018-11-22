Yunusemre'de yüzme kursu devam ediyor

Yunusemre Belediyesi'nin bayanlara yönelik açtığı yüzme kursları devam ediyor. Bu yıl içerisinde 3. kez gerçekleştirilen kurs, 2019 yılı haziran ayına kadar sürecek.

Yunusemre Belediyesi'nin bayanlara yönelik açtığı kış yüzme kursları devam ediyor. Yunusemre Belediyesi, 2018 yılı yüzme kurslarını 3. kez gerçekleştirilirken; yaklaşık 100 bayanın katıldığı kurs ilgi görüyor. Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda öğlen ve akşam olarak iki seans halinde verilen kurslar öğlen grubu için salı ve perşembe günleri, akşam grubu için de çarşamba ve cuma günleri düzenleniyor. Kış aylarında yüzerek form tutmak isteyen bayanların rağbet gösterdiği kurs belirli periyotlar halinde 2019 yılı haziran ayına kadar devam edecek.