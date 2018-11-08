Yunusemre'deki 'Millet Kıraathanesi'ne kitap desteği

Yunusemre Belediyesinin Manisa'ya kazandırdığı Millet Kıraathanesi'ne bir destek de Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden geldi. Dernek yönetimi, Millet Kıraathanesi'ne kitap bağışında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı projelerden olan ve Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla Ege Bölgesi'nde ilk kez açılan Millet Kıraathanesi'nde ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle gençlerin vakitlerini okuyarak değerlendirmelerine imkan tanıyan Millet Kıraathanesi, kitapseverlerden de destek görüyor. Kaynak Mahallesi'nde hizmet veren kıraathaneye bu kez Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kitap desteğinde bulundu. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İl Başkanı Fatih Akova, topladıkları kitapları Yunusemre Belediyesi Kütüphane Müdürü Ahmet Sak'a teslim etti. Akova, böylesine güzel ve anlamlı bir hizmeti Manisa'ya kazandıran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederek, “Dernek olarak Millet Kıraathanesi'ne katkıda bulunmak istedik. Oldukça güzel bir çalışma. Bundan sonra da destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi. Kütüphane Müdürü Ahmet Sak da dernek yönetimine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ettiklerini belirterek; kitapseverlerin bağışlarını beklediklerini söyledi.