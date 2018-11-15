Yunusemre'den 13 kırsal mahalleye düğün salonu ve sosyal tesis

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'nda hayata geçirdiği projelerle bölgenin gelişmesini, kalkınmasını sağlıyor. Kırsal kalkınma projelerinin yanı sıra bölgede sosyal projelere önem veren Yunusemre Belediyesi, 13 mahalleye düğün salonu ve sosyal tesis kazandırdı. 63 mahallenin yer aldığı Yuntdağı'nda mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeler ürettiklerini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu projelere yenilerini ekleyeceklerini dile getirdi.

Başkan Çerçi açıklamasında, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak projeler üretiyor, bu anlamda vatandaşımızın görüşünü de önemsiyoruz. 63 Mahallemizin yer aldığı Yuntdağı'nda vatandaşımızın en büyük taleplerinden biri düğün salonu ve sosyal tesisti. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Davutlar, Dazyurt, Düzlen, Otmanlar, Uzunlar, Recepli, Sarma, Sarıahmetli, Seyitli, Şamar, Karakılınçlı, Çamlıca ve Osmancalı mahallelerimize düğün salonu ve sosyal tesis kazandırdık. Maldan Mahallemizde de sosyal tesisimizin temelini attık. Kısa bir süre içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.