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03 Temmuz 2018 16:03

Yunusemre’den 50. Yıl Mahallesine ahşaptan taziye evi ve cami

Yunusemre Belediyesi’nin Horozköy Semtinde hayata geçirdiği ahşap kültür ve taziye evi ile mescidin yapımında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yunusemre’den 50. Yıl Mahallesine ahşaptan taziye evi ve cami

03 Temmuz 2018 16:03


Yunusemre Belediyesi, Horozköy Çamlık Projesi içerisinde yer alan Kültür ve Taziye Evi ile mescidin yapımında çalışmaları hızlandırdı. Ahşap olarak inşa edilen projede yoğun mesai harcayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Projenin tamamlanmasıyla 50. Yıl Mahallesi’nin Kültür ve Taziye Evi kazanacağını kaydeden Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “50. Yıl Mahallemizde 13 bin metrekare alana sahip Horozköy Çamlık Alan Peyzaj ve Rekreasyon Projesi’ni tamamlama aşamasına geldik. İçerisinde muhtarlık binası, açık hava spor aletlerinin bulunduğu fitness sahası, çocuk oyun grubu, kauçuk zeminli yürüyüş ve koşu yolu, halı saha ve soyunma odalarının yer aldığı bina, kafeterya bulunan alan içerisine bir de 350 metrekare alanda ahşap olarak yapacağımız Kültür ve Taziye Evi ile mescit inşa ediyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız projemizi kısa süre içerisinde tamamlamak” dedi.




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