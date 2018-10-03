Yunusemre'den amatör spor kulüplerine destek

Yunusemre Belediye Meclisi Ekim ayı meclis Toplantısı ilk oturumu Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda 22 madde görüşüldü. Toplantıda gündemi değerlendiren Başkan Çerçi, geçtiğimiz günlerde Ortaköy Er Meydanında düzenledikleri 3. Yuntdağı Yağlı Güreş Festivalinde 32'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık, 400 pehlivanı ağırladıklarını, güreşlere olan ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Başkan Çerçi bu önemli organizasyonu on binlerce vatandaşın izlediğini belirtirken; kendilerini yalnız bırakmayan belediye meclis üyelerine de teşekkür etti. Mecliste amatör spor kulüplerine yapılacak ayni ve nakdi yardım da görüşüldü. Her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olan Yunusemre Belediyesi, 21 spor kulübüne yaklaşık 53 bin TL destek verecek. Meclis toplantısı 2. oturumunun 10 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.