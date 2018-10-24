Yunusemre'den amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Kulüp temsilcileriyle buluşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, malzemeleri teslim etti.

Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Yunuspark kafede gerçekleştirilen törende Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kulüp temsilcilerine eşofman takımı ve futbol topundan oluşan malzemelerini teslim etti. Törene Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül, Meclis Üyesi Mustafa Uyumaz, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Manisa Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı ve ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, 2018 - 2019 futbol sezonunda ilçede bulunan futbol takımlarına katkıda bulunmak amacıyla spor malzemesi yardımında bulunduklarını kaydetti. Belediyespor Başkanı Alkan, “Bünyemizde yaklaşık 2 bin sporcu yetiştiriyoruz. Bunu yaparken amatör spor kulüplerimize elimizden geldiği ölçüde yardım etmeye gayret ediyoruz. Ulaşım, tesislerin kullanımı konusunda yardım yapıyoruz. Nakdi yardımı da ikinci devre yapacağız. Şu an eşofman ve malzeme yardımında bulunduk. Biz hiçbir zaman spora siyaset karıştırmadık. Tesislerimizin kapısını 3 haftalığına Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapı sporcularına açtık. Amatör spor kulüplerimiz tesislerimizden faydalanıyor. Hedefimiz bu tesislerin sayısını arttırmak. Daha fazla çocuğa ulaşmak” dedi.

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur da şunları söyledi: “Bizleri bu çatı altında toplayan ve bizlere her daim destekte bulunan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederim.”

Sporcu gençlik vurgusu

Yönetime geldikleri günden bu yana gençleri spora yönlendirmek için projeler ürettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Belediyespor olarak ferdi ve takım sporlarımızda başarılı sporcular yetişiyor. Tesisleşme çalışmalarımız da devam ediyor. Bizim derdimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sağlıklı bireylerin bir bireylerin yetişmesini sağlamak. Spor bunun vesilesidir. Çocuğumuzun hangi alanda yeteneği varsa o yöne kanalize etmemiz önemli. Bu anlamada pek çok tesis, gençlik merkezleri, kültür merkezleri açıyoruz. Malzeme ve ekipman desteğinde bulunuyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda yardımlarda bulunmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda amatör spor kulüplerimizin çabası da önemli.”

Törende Federasyon Başkanı Erol Timur, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye amatör spor kulüplerine yaptığı katkılardan dolayı çiçek takdim etti.