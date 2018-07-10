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10 Temmuz 2018 14:59

Yunusemre’den Ayn-I Ali’ye yeni park

Yunusemre Belediyesi, Ayn-ı Ali Mahallesine yeni bir çocuk oyun parkı kazandırıyor.

Yunusemre’den Ayn-I Ali’ye yeni park

10 Temmuz 2018 14:59


Yunusemre Belediyesi Ayn-ı Ali Mahallesinde yaşayan çocukları sevindirecek bir çalışmaya imza atıyor. İçerisinde her yaş grubundan çocuklar için oyun grubu, teleferik, oturma alanları ve yeşil alan olan parkın yapımına başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri projeyi kısa bir süre içerisinde tamamlamayı planlıyor. Projeyi yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu’dan bilgi aldı. İncelemede Başkan Çerçi’ye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı da eşlik etti.


Çocuk oyun parkını kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını kaydeden


Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediye olarak vatandaşlarımızın aileleriyle beraber rahat bir şekilde vakit geçirebileceği alanları hizmete kazandırıyoruz. Bu kapsamda Ayn-ı Ali Mahallemize yeni çocuk oyun parkı yapıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda tüm mahallelerimize böyle güzel parklar kazandıracağız” dedi.




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