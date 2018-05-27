Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 14:18

Yunusemre’den Barbaros’ta yol çalışması

Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi’nde çeşitli nedenlerle bozulan yollarda parke taşı döşeme ve bakım çalışması yapıyor.

Yunusemre’den Barbaros’ta yol çalışması

27 Mayıs 2018 14:18


Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi’nde altyapı çalışmaları ve çeşitli nedenlerden dolayı bozulan yolları onarıyor. Yapılan çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Ekiplerimiz Barbaros Mahallesi’nde yaklaşık 10 bin metrekarelik parke taşı döşeme ve bakım çalışması yapacak. Ekiplerimizin çalışmaları ile mahalledeki yollar düzenlenmiş olacak. İlçemizde ihtiyaç olan tüm mahallelerde belirli bir program dahilinde bu çalışmayı yapacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç