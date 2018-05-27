Yunusemre’den Barbaros’ta yol çalışması

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi’nde altyapı çalışmaları ve çeşitli nedenlerden dolayı bozulan yolları onarıyor. Yapılan çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Ekiplerimiz Barbaros Mahallesi’nde yaklaşık 10 bin metrekarelik parke taşı döşeme ve bakım çalışması yapacak. Ekiplerimizin çalışmaları ile mahalledeki yollar düzenlenmiş olacak. İlçemizde ihtiyaç olan tüm mahallelerde belirli bir program dahilinde bu çalışmayı yapacağız” dedi.