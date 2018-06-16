Yunusemre’den Cumhuriyet Mahallesi’ne sağlık yatırımı

Yatırımın temeli törenle atılırken, projenin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Yunusemre Belediyesinin desteğiyle ilçede bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Cumhuriyet Mahallesinde hizmet verecek Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonunun temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, Mustafa Irmak ve İdris Avşar, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, meclis üyeleri Mehmet Arık ve Eşref Çağlayan, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ümit Atman, daire müdürleri, Cumhuriyet Muhtarı Eşref Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yatırımın hayata geçirilmesinde Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin büyük emeği olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, “Uzun yıllar bu alanımızda vatandaşlarımıza hizmet verecek bir yatırımın temelini atıyoruz. Bu alana baktığımızda bu hizmete ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Buraya 3 hekimlik aile sağlığı merkezi planladık ve başkanımız Mehmet Çerçi’ye ilettik. Başkanımızın destekleri ile burada aile sağlığı merkezinin yanı sıra 112 istasyonu ve ambulans olacak. Sayın Mehmet Çerçi’ye ve emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Eşref Yılmaz ise çifte bayram yaşadıklarını belirterek, Yunusemre Belediyesinin mahallelerine çok güzel hizmetler yaptığını söyledi. Yılmaz, "Yıllarca sağlık hizmetlerinden yararlanamayan mahallemiz, belediye başkanımız Mehmet Çerçi, milletvekilimiz İsmail Bilen ve il sağlık müdürlüğümüzün destekleri ile bizlere çifte bayram yaşatıyor. Yapılan yatırım ile sağlık hizmetleri artık mahalle sakinlerimizin ayağına gelecek. TCDD de üst geçidinin ihale sürecini başlatmış. Birilerinin başaramadığı hizmetleri belediye başkanımız başarıyor. Gerçekten başkanımız seçimden önce verdiği vaatleri hayata geçirdi. Taziye evimiz hizmete girdi. Üst geçit yapıldı. Sağlık ocağımızın temeli atıldı. Yaptığı hizmetler için başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de törende yaptığı konuşmada, bu yatırımın mahallede büyük bir eksikliği gidereceğini ifade etti. Projenin kısa sürede tamamlanmasının planlandığını kaydeden Başkan Çerçi, ”Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, Cumhuriyet mahallemizde de büyük ihtiyaç olan aile sağlığı merkezi, bitişik nizam olarak yapmayı planladığımız 112 Acil İrtibat Merkezi’nin temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletvekilimiz ve il sağlık müdürlüğümüzün de destekleri ile tesisimizin temelini atıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını gözetiyor; buna göre projeler üretiyoruz. Belediyemizin hizmeti olarak faaliyete girecek olan bu hizmetimizde emeği olan herkese teşekkürler” dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de Yunusemre Belediyesinin ilçeye güzel hizmetler yaptığını kaydederek, şunları söyledi: “Temelini atacağımız tesisimiz şehrimize hayırlı olsun. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Başkanımız Mehmet Çerçi aslında kendi görev alanında olmayan fakat mahallenin ihtiyacı olduğu için bunu kendisine dert edinen bir başkanımız. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ederim. Projede emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hizmetlerinde de başarılar dilerim”

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise “Belediyemiz gerçekten çok çalışıyor. Toplu konut projelerinden, taziye evlerine kadar birçok hizmeti hayata geçiriyor. Şimdi de Cumhuriyet mahallemizde hayata geçecek olan aile sağlığı merkezi 112 Acil İrtibat Merkezi projemizi belediyemizin destekleri ile hayata geçiriyoruz. Bu hizmetlerin hayata geçmesine vesile olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Cumhuriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nun temeli atıldı.