Yunusemre’den emlak vergisi hatırlatması

taksit ödemeleri başladı. Mükellefler ödemelerini 31 Mayıs Perşembe Günü mesai bitimine kadar yapabilecek.

Yunusemre ilçesi emlak ve çevre temizlik vergisi 2018 yılı 1. taksit ödemelerinde tahsilatlar başladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Belediyemizde mesken ve iş yerlerine yönelik emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2018 yılı 1. taksit ödemeleri başladı. Vatandaşlarımız ödemelerini Halkbank şubeleri, belediye tahsilat servisimize nakit ya da kredi kartıyla yapabileceği gibi e-belediye sistemi üzerinden kredi kartıyla da yapabilirler. Mükelleflerin mağdur olmamaları, cezalı duruma düşmemeleri adına vergilerini 31 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir.”