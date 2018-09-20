Yunusemre'den güreş severlere ulaşım hizmeti

Yunusemre Belediyesi, bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ni izlemek isteyenler için şehrin 3 noktasından vatandaşın Ortaköy'e ücretsiz ulaşımını sağlayacak.

Ata sporumuz güreşe Manisa'da ilgiyi arttırmak amacıyla bu yıl 3'üncüsünü düzenlenecek Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne günler kaldı. Ortaköy Mesire Alanı'nda 32.'si başpehlivan 400'ün üzerinde pehlivanın katılacağı festival için hazırlıklar sürerken, Yunusemre Belediyesi müsabakaları izlemek isteyen güreş severler için 3 noktadan ring seferleri düzenleyecek. Saat 09.00'da başlayacak ring seferlerinde vatandaşlar alana ulaştırılacak.

Ring seferlerinin yapılacağı hatlar ve güzergahları:

Yeşil Hat

Kültür Sitesi, Ulupark, Sultan Camii, Karaköy, Kırmızı Köprü, Hacı Yahya Camii, Şeyh Fenari Camii, Moris Şinasi Kavşağı, Yunusemre Belediyesi karşısı, Lale Meydanı, Özsaruhan Bulvarı, Cumhuriyet Mahallesi Kültür ve Taziye Evi önü.

Kırmızı Hat

Alaybey Mahallesi Zabıta noktası, 8 Eylül Caddesi, Manisa Valiliği önü, Beyazfil karşısı, Ulupark karşısı, Cafe Sera karşısı, Malta Parkı, Moris Şinasi Kavşağı, Yunusemre Belediyesi karşısı, İtfaiye önü, eski garaj kavşağı, Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önü, Bahtiyar Tosunbaş Caddesi, Lale Meydanı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Ingolstadt Bulvarı.

Mavi Hat

Alaybey Mahallesi Ziraat Odası karşısı, Manisa Tren Garı, Manisa Öğretmenevi, Manisa Lisesi kavşağı, eski garaj önü, eski garaj kavşağı, Barbaros kavşağı, Barbaros karakolu, Aliağa Cami, Horozköy Caddesi, Horozköy Tren Garı, Morozköy Meydaı, Horozköy Çamlık, Horozköy Pazar Yeri, Muradiye Manisa Caddesi, Muradiye Meydan, Muradiye İstasyon Caddesi, Muradiye Pazaryeri, Muradiye istasyon.