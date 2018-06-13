Yunusemre’den imar barışı açıklaması

Başvuruların e-devlet ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendireceği kurum ve kuruluşlarda Yapı Kayıt Belgesi Talep Formunu doldurmak suretiyle yapılacağının altını çizen Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hakan Akgöl, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada vatandaşları uyardı. Başvuruların 31 Ekim 2018 itibariyle sona ereceğini dile getiren Akgöl açıklamasında, “İmar Barışı başvuruları belediyemize yapılmayacaktır. İmar Barışı kapsamındaki yapılara ‘Yapı Kayıt Belgesi’ düzenlenecektir. İmar Barışı 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsamaktadır. İmar Barışı başvuruları e - Devlet üzerinden yapılacaktır. (https://www.turkiye.gov.tr) İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde belirlenecektir. Arsa emlak değerinizi Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden öğrenebilir, beyanınız yok ise beyanname verebilirsiniz. İmar Barışı kapsamına alınan yapılarla ilgili önceden alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecektir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecektir. İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların malikleri tapu müdürlüklerine müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecektir. İmar Barışı için müracaatlar 31.10.2018 tarihine kadar yapılabilecektir. Başvuru yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31.12.2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar İmar Barışından faydalanamayacaktır. Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecektir. Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak için ‘İmar Barışı işlemlerini yürütmekteyiz’ ifadesi kullanan kişi ya da şirketlere itibar etmeyiniz ve herhangi bir para ödemeyiniz. Sorularınızın cevabını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın http://imarbarisi.csb.gov.tr web adresinden alınız” ifadelerini kullandı.