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11 Mayıs 2018 11:29

Yunusemre’den Karakılınçlı’da yol çalışması

Yunusemre Belediyesi Karakılınçlı Mahallesi’nde 10 kilometrelik yol yapım çalışması yapıyor.

Yunusemre’den Karakılınçlı’da yol çalışması

11 Mayıs 2018 11:29

Mahallede 10 kilometrelik yol çalışması daha yapacak olan belediye ekiplerinin yaptığı çalışma takdir topluyor.


Yunusemre Belediyesi, ilçede vatandaşların arazilerine daha rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Karakılınçlı Mahallesi’nde yol yapım çalışması yapıyor. Çalışma mahallelinin takdirini kazanırken; Karakılınçlı Mahallesi Muhtarı İhsan Ökdem konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Taş döşemesinden arazi yollarının yapımına kadar belediye mahallemizde hizmette bulunuyor. Eskiden hayvanların dahi geçemeyeceği yollardan artık herkes geçerek arazilerine ulaşabilir. Mahallemiz yapılan hizmetlerle kalkındı. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”




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