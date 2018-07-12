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12 Temmuz 2018 17:07

Yunusemre’den Merkez Efendi Mahallesi’ne yeni park

Yunusemre Belediyesi, Merkez Efendi Mahallesi’nde yaşayan çocukları sevindirecek bir çalışmaya imza atarak, yeni bir oyun parkı yapıyor.

Yunusemre’den Merkez Efendi Mahallesi’ne yeni park

12 Temmuz 2018 17:07


Yunusemre Belediyesi Merkez Efendi Mahallesi’ne yeni bir çocuk oyun parkı kazandırıyor. Kirazlık Parkı ismi verilen parkı mahalle sakinlerinin hizmetine sunmaya hazırlanan Yunusemre Belediyesi ekipleri, çalışmalarında sona yaklaşıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu ve Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ile beraber çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada parkı kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi. Başkan Çerçi, “Merkez Efendi mahallemizde ’Kirazlık Parkı’ ismini verdiğimiz parkımızın yapımında sona yaklaşılıyor. Parkımız tamamlandığında ailelerimiz çocuklarıyla birlikte burada güzel vakit geçirebilecek” dedi.




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