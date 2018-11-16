Yunusemre'den Muradiye'ye iki yeni park

Yunusemre Belediyesi, Muradiye'de Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nin bulunduğu alana ve 205 sokağa yeni park yaptı. Ekipler, mahalleye iki yeni park daha kazandıracak.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde 2 yeni park alanı oluşturdu. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nin bulunduğu alan ile 205 Sokağa çocuk oyun parkı yapan ekipler, çalışmalarını tamamladı. Yunusemre Belediyesi mahallede Dede ve Nergis Sokak'ta da park alanı oluşturuyor. Yeni oyun parkları en çok çocukları sevindirirken; minikler de kendileri için kurulan alanda eğlenme imkanı buldu. Yunusemre Belediyesi'yle Muradiye'de birçok sorunun çözüm bulduğunu kaydeden mahalle sakinlerinden Fatma Dursun mahallelerine kazandırılan oyun alanlarıyla çocukların güzel vakit geçirdiğini belirtti. Dursun açıklamasında, “Çok güzel bir hizmet. Bu parka Muradiyemizin ihtiyacı vardı. Başta Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.