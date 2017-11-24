Yunusemre’den öğretmenlere disleksi eğitimi

Mehmet Çerçi, Yunusemre Kent Konseyi tarafından düzenlenen Disleksi Farkındalık Eğitimine katılan öğretmenler ile bir araya geldi. Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Çerçi, eğitimi tamamlayan öğretmenlere sertifikalarını verdi.

Dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğu olan Disleksi konusunda farkındalık eğitimi veren Yunusemre Kent Konseyi, öğretmenlerin disleksi problemi yaşayan öğrencileri ile sağlıklı iletişim kurabilmesini amaçlıyor. Bu konuda 75 eğitimciye Disleksi Farkındalık Eğitimi veren Kent Konseyi, Yunuspark’ta düzenlenen törenle eğitime katılan öğretmenlere sertifikalarını verdi. Törene Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Arif Alkan, Yunusemre Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri, Disleksi Farkındalık Eğitimi alan öğretmenler ve aileleri katıldı.

“Disleksinin farkında olmak çok önemli”

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Çerçi, disleksinin erken yaşta fark edilmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Çerçi, “Değerli öğretmenlerimiz, sizleri burada ağırlamaktan ziyadesiyle mutluyuz. Öncelikle 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Öğretmenlerimiz bizim için baş tacımızdır. Ayrıca Yunusemre Kent Konseyimize de bu eğitimleri verdiği için teşekkür ediyorum. Disleksi kesinlikle zeka geriliği değildir. Hatta ileri zekalı çocuklarda bile disleksi görülebiliyor. Üstün zekalı nice dahinin disleksi problemi yaşadığı belirtilmiştir. Yunusemre Kent Konseyimiz bu eğitimleri düzenleyerek önemli bir çalışmaya imza attı. Bu eğitimler ile öğretmenlerimiz disleksi problemi yaşayan öğrencileri ile daha sağlıklı bir iletişim kurarak öğretim faaliyetlerini daha iyi bir şekilde sürdürebilecekler.” dedi.

Düzenlenen programda konuşan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ise projeye katkılarından dolayı Belediye Başkan Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti. Arslan, “Öğretmenlerimiz bizler için çok değerli. Sizler bizim geleceğimizi inşa ediyorsunuz. Sema hanım bize disleksi farkındalık eğitimi fikri ile geldiğinde biz konuyu başkanımıza taşımak istedik. Başkanımıza disleksi farkındalık eğitimi konusunu anlattık. Sayın başkanımız da bizleri kırmadı. Kendisine bize verdiği destekler için teşekkür ediyorum. Disleksi farkındalık eğitimi ile öğretmenlerimizin öğrencileri ile sağlıklı bir şekilde iletişim kurarak eğitim öğretim faaliyetlerini kolaylaştırmayı istedik” ifadelerini kullandı. Projenin mimarı Sema Yıldırım da yaptığı konuşmada disleksi eğitimleri ile öğretmenlere yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti. Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.