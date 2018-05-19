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19 Mayıs 2018 15:05

Yunusemre’den Örselli’de yol çalışması

Yunusemre Belediyesi Örselli Mahallesi’ndeki üreticilerin arazilerine kolayca ulaşabilmesi için yol çalışması yaptı.

Yunusemre’den Örselli’de yol çalışması

19 Mayıs 2018 15:05


Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Örselli Mahallesi’nde yol çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar ile arazi yolları stabilize edilerek üreticilerin tarla ve arazilerine rahatlıkla ulaşabilmesini sağlandı. Yol çalışması mahalle sakinlerinin de takdirini kazanırken vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Örselli’de çiftçilikle uğraşan Halil İbrahim Mezik, Yunusemre Belediyesi’nin çalışmalarıyla Yuntdağı’nın kalkındığını anlatarak, “Yapılan çalışmalardan memnunuz. Belediyemiz sayesinde bölgemizde hem tarımsal faaliyet hem de ürün çeşitliliği arttı. Bu çalışmaları çok yıllardır bekliyorduk. Zeytinlik alanında kalan alana rahat gidebilmek amacıyla mahallelimizin ulaşımını kolaylaştıran Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederiz” dedi.




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