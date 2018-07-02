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02 Temmuz 2018 16:28

Yunusemre’den orta ölçeklide yol çalışması

Yunusemre Belediyesi Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde yol çalışması gerçekleştiriyor.

Yunusemre’den orta ölçeklide yol çalışması

02 Temmuz 2018 16:28


Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde yol yapım çalışması yapıyor. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı’dan bilgi aldı. İncelemede Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz eşlik etti.


Muradiye’de birçok sorunun Yunusemre Belediyesi’yle çözüme kavuştuğunu kaydeden Başkan Çerçi, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Şuanda alanda bulunan yollara alt temel malzeme serimi ile tasfiye ve silindirleme işlemleri yapılıyor. Altyapı çalışmalarının yapıldığı yerlerde asfalt sathi kaplama çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar ile yıllardır sorun olan yol çalışması tamamlanmış olacak” dedi.




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