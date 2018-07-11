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11 Temmuz 2018 12:19

Yunusemre’den Pelitalan’a 10 kilometrelik yol

Yunusemre Belediyesi, Pelitalan Mahallesi’ne 10 kilometre arazi yolu yaparak üreticilerin tarla ve bağlarına daha rahat ulaşmasını sağladı.

Yunusemre’den Pelitalan’a 10 kilometrelik yol

11 Temmuz 2018 12:19


Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pelitalan Mahallesi’nde yol çalışması yaptı. Mahallelerine 10 kilometrelik arazi yolu yapılan Pelitalanlı üreticiler de tarla ve bahçelerine daha rahat ulaşma imkanı buldu. Özellikle yaz aylarında arazi yolu çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediye olarak ekiplerimiz ilçemizde bulunan ova yollarımızı düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz Pelitalan Mahallemizde 10 kilometre ova yolu yaptı. Üreticilerimiz artık daha rahat bir şekilde arazilerine ulaşabiliyor” dedi.




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