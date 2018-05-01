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01 Mayıs 2018 14:49

Yunusemre’den personele 1 Mayıs kahvaltısı

Yunusemre Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde temizlik işleri, park bahçeler ve fen işleri müdürlüğü personelini unutmadı.

Yunusemre’den personele 1 Mayıs kahvaltısı

01 Mayıs 2018 14:49


Yunusemre Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla temizlik işleri, park bahçeler ve fen işleri müdürlüğü personelini Muradiye Şantiyesi’nde kahvaltıda ağırladı. Kahvaltıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan ile Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu da katıldı. Personellerin emek ve dayanışma gününü kutlayan Başkan Yardımcısı Irmak, günün önemine dikkat çekti. Irmak, belediye hizmetlerinin çalışanları sayesinde yürüdüğünü kaydederken, “Belediye personellerimiz gece gündüz demeden canla başla çalışarak ilçemize hizmet ediyor. Bizler de işçi bayramında personelimiz ile bir araya gelerek Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin selamlarını ilettik. Personellerimiz ile ilçemizin daha rahat ve huzurlu olması amacıyla çalışmalarımız sürecek” dedi.




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