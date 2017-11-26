Yunusemre’den Sağır Dilsizleri Koruma Derneği’ne destek

Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği’nin talebine duyarsız kalmayarak Türkiye İşitme Engelliler alanında 1. Ligde mücadele edecek futbol takımına malzeme desteğinde bulunuldu. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, kulüp üyelerine forma, eşofman, krampon, top ve çantalarını teslim etti. Futbolculara ligde başarılar dileyen Alkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi spora ve sporcuya büyük önem vermektedir. Başkanımızın destekleri ile Yunusemre ilçesini Türkiye İşitme Engelliler alanında temsil eden Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği’ne malzeme yardımında bulunduk. İmkanlarımız dahilinde sporcularımıza destekte bulunmaya devam edeceğiz” dedi.