Yunusemre’den şehitler için pilav hayrı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Kent Konseyi’nin hain terör olaylarında şehit düşen asker, polis ve sivil vatandaşlar için düzenlediği pilav hayrına katıldı. Vatandaşlara birlik çağrısı yapan Başkan Çerçi, “Hiç kimsenin gücü birliğimizi, dirliğimizi bozmaya yetmeyecek” dedi.

Yunusemre Kent Konseyi, 75. Yıl Camii önünde Cuma Namazı sonrası, hain terör olaylarında şehit düşen asker, polis ve sivil vatandaşlarımız için pilav hayrı yaptı. Hayra Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ve yönetimi ile belediye meclis üyeleri katıldı. Yapılan hayra ilişkin bilgi veren Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, “Bölücü terör örgütü maalesef son zamanlarda hain pusularla güvenlik güçlerimize ve masum vatandaşlarımıza yönelik menfur saldırı ve eylemler yapmaktadır. Terör örgütü ve işbirlikçileri bu çöküş sürecinde kullandıkları tahrikçileri aracılığıyla her yönüyle et ve tırnak gibi bir bütün olmuş vatandaşlarımız arasına nifak tohumu saçmaya çalışmaktadırlar. Ancak sağduyulu aziz milletimiz bu sinsi ve planlanmış oyunun aktörleri olmayacaklardır” diye konuştu.



‘Hiç kimsenin gücü birliğimizi bozmaya yetmeyecek’

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirtirken; vatandaşlara birlik çağrısı yaptı. Başkan Çerçi, “Son zamanlarda içeride ve dışarıda ülkemizin birliğine yönelik haince saldırılar var. Emperyalist güçlerin taşeron maşaları hain saldırılarıyla birliğimize, bütünlüğümüze kast etmek istiyor. Ama bilinsin ki, hiç kimsenin gücü birliğimizi, dirliğimizi bozmaya yetmeyecek. Masum vatandaşlarımız ve güvenlik güçlerimize yönelik bu akıl ve vicdan yoksunu saldırıları gerçekleştiren kirli elleri ve destekçilerini lanetliyoruz. Şahadet şerbetini içen şehitlerimize Allah’tan rahmet; yakınlara da başsağlığı diliyoruz” dedi.

Başkan Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve beraberindekiler, pilav hayrının ardından bölge esnafını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.