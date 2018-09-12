Yunusemre'den sulu tohumlama uygulaması

Yuntdağı'nda vatandaşların aileleriyle güzel vakit geçirebileceği Ortaköy Biyolojik Gölet Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, alanda 20 bin metre kare alan içerisinde püskürtme çim ve sulu tohumlama gerçekleştirerek bölgede hummalı bir çalışma yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu, sulu tohumlama ve püskürtme çim çalışmasının Manisa'da ilk olarak yapıldığını vurgularken; sistem hakkında bilgi verdi. Aydoğdu açıklamasında; “Peyzaj, erozyon kontrolü, düzenli depolama alanları, hızlı ve uygun maliyetli olan hydroseeding sistemini bu alanda uyguladık. Manisa'da bir ilk ve oldukça da verimli bir sistem. Amacımız alanı güzel bir görünüme kavuşturmak” dedi.