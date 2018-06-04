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04 Haziran 2018 18:56

Yunusemreli bisikletçilerden yeni başarı

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Bisiklet Derneği’nin (MABİD) destekleri ile Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen Ultimate Cunda yarışmasına katılan sporcular başarılı dereceler elde etti.

Yunusemreli bisikletçilerden yeni başarı

04 Haziran 2018 18:56


Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve MABİD’in desteklediği sporcular yarışmalarda başarılı dereceler elde ediyor. Ayvalık ilçesi Cunda Adası’nda gerçekleştirilen ve 700 sporcunun katıldığı turnuvada Yunusemre Belediyesi’nin desteklediği sporculardan bisiklet etabı 15 kilometre dağ bisikleti yaş grubunda Nurullah Gümüş 3. oldu. 10 kilometre Dağ koşusu etabında genel sıralamada ise Kudret Arabacı 1. olarak takımını gururlandırdı. Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, sporculara eşofman hediye etti.




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