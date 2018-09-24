Yunusemreli çocuklar temel bilimleri şenlikle öğrenecek

Yunusemre Belediyesi'nin öğrencilere fen bilimlerini ve deney yapmayı sevdirmek amacıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği Bilim Şenliği başlıyor. 26-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin bu yılki temasının temel bilimler olacağı öğrenildi.

Yunusemre Belediyesi, öğrencilerin en sevdiği projelerden biri olan Bilim Şenliği'nin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştiriyor. Yunusemre Kaymakamlığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yunusemre Kent akademisi (YUKA) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenecek etkinlik, 26-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek etkinliklere anasınıfı ve ilköğretim öğrencileri katılarak 15 atölye standında farklı deneyler yapacak. Bilim Şenliğinin bu yıl ki temasının ‘Temel bilimler' olacağı açıklandı. Temel bilimler aracılığıyla gözlem ve deneylerle interaktif bir şekilde öğrenme olanağı sunacak. Ayrıca bu yıl temel bilimlere ek olarak ilk kez arkeoloji alanı da yer alacak.