Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 11:54

Yunusemreli güreşçiler Zonguldak’tan şampiyonlukla döndü

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcuları Zonguldak’ta gerçekleştirilen ‘11-13 yaş Greko-Romen Güreş Türkiye Grup Müsabakalarına damga vurarak Türkiye şampiyonu oldu.

Yunusemreli güreşçiler Zonguldak’tan şampiyonlukla döndü

02 Temmuz 2018 11:54


Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı, Zonguldak’ta 41 ilden takımın katıldığı ‘11-13 yaş Greko-Romen Güreş Türkiye Grup Müsabakalarına büyük başarı sağlayarak Türkiye şampiyonlukları elde etti. Güreş takımı sporcularından Emir Yılmaz 30 kg’de birinci, Ahmet Navabi 38 kg’de birinci, Yasin Çakır 48 kg’de birinci, Emre Yaray 48 kg’de Türkiye üçüncüsü oldu. Güreş Takımı Hocası Ömer Rona turnuva sonrası yaptığı açıklamada emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Rona açıklamasında, “Sporcularımız çok çalışmanın meyvelerini topladı. Elde ettiğimiz dereceler bizleri gururlandırdı. Tabi bu başarıda Kulüp Başkanımız Arif Alkan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin emeği büyük. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç