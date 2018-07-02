Yunusemreli güreşçiler Zonguldak’tan şampiyonlukla döndü

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı, Zonguldak’ta 41 ilden takımın katıldığı ‘11-13 yaş Greko-Romen Güreş Türkiye Grup Müsabakalarına büyük başarı sağlayarak Türkiye şampiyonlukları elde etti. Güreş takımı sporcularından Emir Yılmaz 30 kg’de birinci, Ahmet Navabi 38 kg’de birinci, Yasin Çakır 48 kg’de birinci, Emre Yaray 48 kg’de Türkiye üçüncüsü oldu. Güreş Takımı Hocası Ömer Rona turnuva sonrası yaptığı açıklamada emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Rona açıklamasında, “Sporcularımız çok çalışmanın meyvelerini topladı. Elde ettiğimiz dereceler bizleri gururlandırdı. Tabi bu başarıda Kulüp Başkanımız Arif Alkan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin emeği büyük. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.