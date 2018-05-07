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07 Mayıs 2018 11:43

Yunusemreli güreşçilerden Kütahya başarısı

Yunusemre Belediyespor Kuşak Güreşi Takımı Kütahya’da gerçekleştirilen Yıldızlar Grup Müsabakalarında takım halinde şampiyon olarak kulübünü gururlandırdı.

Yunusemreli güreşçilerden Kütahya başarısı

07 Mayıs 2018 11:43


Yunusemre Belediyespor, Kütahya’da gerçekleştirilen Yıldızlar Grup Müsabakalarında Kuşak Güreşi Takımı, grup şampiyonu oldu. Birçok iyi sporcuyu geride bırakan Yunusemreli sporcular kızlarda; Kardelen Öztürk 40 kg’de birinci, Ikranur Durak üçüncü, Şengül Gündüz 48 kg’de birinci, Emine Geçer ikinci, Sezin Recepce 52 kg’de birinci, Ceyda Aydın ikinci, Emine Mihrace Celen üçüncü, İlayda Akcagün birinci, Sümeyye Kaya 63 kg’de birinci, +63 kg’de Şeyda Nur Çiçek birinci, Irmak Yalınc üçüncü, Erkeklerde ise Ahmet Elbasan 46 kg’de birinci, İsmail Erdoğan ikinci, İbrahim Aslan 50 kg’de birinci, Enes Pınar 55 kg’de birinci, Kadircan Dukar üçüncü, Abdullah İnci 60 kg’de ikinci, Cuma Çiçek üçüncü, Batuhan Küçük 66 kg’de birinci, Bünyamin Küçük üçüncü, Yıldıray Arguz 73 kg’de üçüncü, +73 kg’de Mehmet Alp Seçilmiş birinci, Halil Öger ikinci oldu. Yakalanan başarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, başarıda emeği geçenleri kutladı.




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