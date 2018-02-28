Yunusemreli hanımlar afet anında ne yapmaları gerektiğini öğrendi

Yunusemre Kent Konseyi Afet Kriz Grubu Başkanı Asiye Metecan tarafından verilen eğitimde hanımlara acil durum anında ne yapılması gerektiği anlatıldı.

Yunusemre Belediyesi, Topçu Asım ve Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursları’ndan faydalanan hanımlara yönelik düzenlenen eğitimlerine bir yenisini ekledi. Yunusemre Kent Konseyi ve Sağlık-Der katkılarıyla 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Afetlerde Sağlıklı Yaklaşımlar Sempozyumu ve Afet Bilinci’ konulu eğitimde kursiyerlere afet anında neler yapılması gerektiğini anlatan Yunusemre Kent Konseyi Afet Kriz Grubu Başkanı Asiye Metecan, bu konuda bilinçli olmanın önemine dikkat çekti. Metecan eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkemizde afetler konusunda yapılan araştırmalar, bireylerin afet öncesi, sırası ve sonrasında yapması gerekenler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. Afetlerde yaşanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ancak halkımızın tüm kesimlerinin afetler konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi ile mümkündür. Halkımızın afetlerden en az zararla kurtulabilmesi için atılması gereken en önemli adım, okullardan başlayarak tüm kesimlerin afetlere karşı eğitimle hazırlanması olacaktır” diye konuştu.