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14 Mayıs 2018 16:49

Yunusemreli judocu Türkiye Şampiyonu oldu

Yunusemre Belediyespor Judo sporcusu Sidar Cihangir, Karaman’da gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında 44 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Yunusemreli judocu Türkiye Şampiyonu oldu

14 Mayıs 2018 16:49


Yunusemreli judo sporcuları başarılı dereceler elde etmeye devam ediyor. Karaman’da gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında 44 kiloda Sidar Cihangir, Türkiye Şampiyonu olarak takımını gururlandırdı. Başarılı sporcuyu kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Judo’da başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Sporcumuz Sidar Cihangir, Türkiye Şampiyonu oldu. Kendisine başarısından dolayı kutluyorum. Ayrıca Judo hocalarımız Orhan Akdemir ve Halil Atmaca’yı da tebrik ediyorum” dedi.




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