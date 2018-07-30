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30 Temmuz 2018 13:55

Yunusemreli judocular hem spor yapıyor hem okuyor

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları kapsamında Judo eğitimi alan çocuklar, hem judo sporu yapıyor hem de kitap okuyor.

Yunusemreli judocular hem spor yapıyor hem okuyor

30 Temmuz 2018 13:55


Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor Kulübü katkılarıyla açılan Yaz Spor Okulları öğrencilerin vakitlerini en verimli şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyor. Yaz Spor Okulları’nın en rağbet gören kurslarından biri olan judoda çocuklar bir yandan spor yaparken bir yandan da kitap okuma alışkanlığı ediniyor. Yaz kurslarında çocukları spora yönlendirmekle birlikte kitap okuma alışkanlığını da aşılamak istediklerini belirten Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, bu konuda oldukça güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti. Şişmanlar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Judoda yakaladığımız başarı yüz güldürüyor. Bu yıl da üç tane Balkan şampiyonalarında dereceye giren sporcularımız, milli takımlara seçilen sporcularımız var. Hepsini destekliyoruz. Sporcularımızı yetiştirirken; kitap okuma alışkanlığı da edinmelerini istiyoruz. Bu anlamda her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ediyorum” dedi.


Judo Hocası Fatma Atmaca da haftada üç gün yaklaşık 50 sporcu ile Judo eğitimi verdiklerini belirterek “Pazartesi, Çarşamba, Cuma yeni başlayan gruplara, elli tane sporcuya Çocuk judosu eğitimi veriyoruz. Çocuklarımız judo sayesinde farklı kültürleri tanıma fırsatı buluyor. Burada hem spor yapıp hem de kitap okuyan çocuklarımız genel kültürlerini geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.




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