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17 Eylül 2017 16:10

Yunusemreli judocular Karaman’dan madalyayla döndü

Yunusemre Belediyespor Judo sporcuları Karaman’da gerçekleştirilen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda başarılı dereceler elde etti.

Yunusemreli judocular Karaman’dan madalyayla döndü

17 Eylül 2017 16:10


Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları Türkiye genelinde yapılan şampiyonalarda yakaladığı başarılarla yüz güldürüyor. Başarılı judocular, Karaman’da gerçekleştirilen, 900 sporcunun katıldığı Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’na damga vurdu. Judoculardan Sidar Cihangir 40 kilogramda üçüncü, Sezin Recepçe 44 kilogramda üçüncü, Ceyda Aydın 48 kilogramda üçüncü, Ayşe Baş 48 kilogramda beşinci ve Emir Hakkı Ulaş 50 kilogramda beşinci oldu. Yakalanan başarının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, şampiyonaya katılan sporcuları kutladı. Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sporcularımız disiplinli çalışmanın semerisini aldı. Sporcularımızı ve hocalarımızı kutluyorum. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi öncülüğünde Türkiye dereceleri elde etmeye devam edeceğiz” dedi.




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