Yunusemreli judoculardan bir başarı daha

Yunusemre Belediyespor Judo takımı turnuvalarda başarılı dereceler elde ediyor. Judo sporcuları Manisa’da gerçekleştirilen turnuvada elde ettiği derecelerle başarılarına yenilerini ekledi. Turnuvada Kayra Pektaş 55 kg’de birinci, Kayra Çevik 55 kg’de üçüncü, Taha Atay 50 kg’de ikinci, Emin Talha Kırmızı 46 kg’de üçüncü, Mehmet Enes Cihangir 42 kg’de üçüncü, Aytaç Aykut Gündoğan +60 kg’de üçüncü oldu. Bayanlar da ise Merve Kaya 28 kg’de birinci, Naz Korkmaz 28 kg’de üçüncü, Sude Gündoğan üçüncü, Hacer Baş 36 kg’de ikinci, Yağmur Arguz üçüncü, Esma Karafil üçüncü, Bengüsu Südütemiz 40 kg’de birinci, Fulya Ergen ikinci, Minel Nur Orman üçüncü, Sidar Cihangir 44 kg’de birinci, Sudenur Şahin ikinci, Fatmanur Polat 52 kg’de ikinci, Nehir Yüce üçüncü, Nida Havle Şevik üçüncü, Irmak Güçtekin +57 kg’de Irmak Güçtekin birinci oldu.