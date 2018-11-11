Yunusemreli kadınlar Anıtkabir'i ziyaret etti

Yunusemre Belediyesi bünyesinde kurulan hanım lokallerinde kurs gören kadınlar, Gazi Mustafa Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi, Tevfikiye, Topçuasım ve Uncubozköy Hanımlar Lokallerinde açılan kurslarda eğitim gören yaklaşık 500 kursiyer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ziyaret öncesi kadınlarla bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kursiyerlere iyi yolculuklar diledi. Yunusemreli kadınlarla sohbet eden Başkan Çerçi, tüm mazlum milletlere umut olan Türk bağımsızlık zaferinin kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını söyleyerek, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Irmak ve Şaver Yüksel ile Meclis Üyesi Necip Denktaş ile beraber Anıtkabir'e gidecek olan vatandaşlara tek tek hayırlı yolculuklar dileyerek belediye bahçesinden uğurladı. Günü birlik düzenlenen ziyarette kadınlar, Aslanlı yoldan geçerek Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.