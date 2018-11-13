Yunusemreli kadınlar örgü kursunu çok sevdi

Yunusemre Belediyesi Topçuasım Hanımlar Lokali'nde açılan örgü kursu yoğun ilgi görüyor. Yetenekli kadınlar, bebek kıyafetlerinden oyuncaklara, patikten yeleğe kadar emeklerini ilmek ilmek işliyor.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında düzenlenen birbirinden güzel kurslarda bayanlar bir yandan yeni hobiler edinirken; bir yandan da ev ekonomilerine katkı sağlıyor. En fazla ilgi gören kursların başında ise örgü kursu geliyor. Yunusemre Belediyesi Topçuasım Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursları başta olmak üzere birçok hanım lokalinde verilen kursta yetenekli kadınlar bebek kıyafetlerinden farklı oyuncaklara, patikten yeleğe kadar emeklerini ilmek ilmek işliyor. Kadınlar bu eğlenceli hobiyle stres atma imkanı da buluyor.

Kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Halk Eğitim Merkezi Örgü ve Ev Tekstili öğretmeni Ayşe Balkay, haftanın üç günü düzenlenen kursta kursiyerlere basit ve motifli örgü teknikleri, patik, battaniye, bebek kıyafeti ve örgü oyuncak yapma gibi pek çok konuda eğitim verdiklerini söyledi. Balkay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediye bünyesinde hizmet veren lokallerimizin birçoğunda açılan örgü ve ev tekstili kursumuza ilgi yoğun. Örgü örmeyi öğrenmek ya da örgü tekniklerini geliştirmek isteyen hanımlarımız bu kursu tercih ediyor. Kursumuzda motifli örgü teknikleri, yaka ve kol kesimi, beden kesimi, bebek örgüleri, çanta yapımı, örgüden oyuncak yapımı gibi birçok alanda eğitim alıyor” diye konuştu.