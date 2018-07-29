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29 Temmuz 2018 14:30

Yunusemreli kadınlar zumbayı çok sevdi

Yunusemre Belediyesi Hanımlar Lokallerinde en fazla talep gören kurslardan biri olan zumbada spor, eğlenceyle harmanlanıyor.

Yunusemreli kadınlar zumbayı çok sevdi

29 Temmuz 2018 14:30


Yunusemre Belediyesi Hanım Lokalleri ile ilçesinde yaşayan vatandaşlarının kendilerini geliştirmesine imkan sağlıyor. Kurslarda en fazla talebi spor kursları görüyor. Belediyenin Yeni Mahalle Hanım Lokali’nde düzenlenen zumba kursunda Manisalı kadınlar hem eğleniyor hem de spor yapıyor. Zumba Eğitmeni Tuğba Didin gözetmenliğinde verilen kursta bayanlar, eğlenerek spor yapıyor. Zumbaya olan ilginin her geçen gün arttığını belirten Tuğba Didin, hanımların zumbayla form tutabileceklerini belirtti. Didin kursa ilişkin yaptığı açıklamada, “Zumbada müzik de olduğu için derslerimiz daha eğlenceli geçiyor. Kursiyerlerimiz ilk başlarda koreografiyi bilmiyorlardı, ancak artık koreografiyi öğrendiler ve eğlenerek burada zaman geçirebiliyorlar. Onlarla bir arada olmak bana çok iyi geliyor. Çünkü kursiyerlerim çok hevesli ve istekliler. Aslında olması gereken sporu tüm hayatımıza yayabilmek. Ömrümüz boyunca spora devam edilmeli. Bence Yunusemre Belediyesi’nin bayanlarımıza sunmuş olduğu böyle bir fırsat varken kaçırmamaları gerekiyor. Tüm bayanlarımızı kursumuza davet ediyoruz” dedi.


Zumba kursu sayesinde hayatına renk geldiğini ifade eden kursiyer Ayten Türkmen, ev hanımlarını Yunusemre Belediyesi Hanım Lokallerine davet etti. Türkmen, “Zumba kursu sayesinde hayatıma renk geldi. Bir yıldır zaten spor kurslarına geliyordum. Zumba da bu işin tadı oldu. Arkadaşlarımdan da olumlu dönüşler aldım. Onlar da gelmek istiyor. Ben herkesi buraya davet ediyorum. Zumba eğitimi ile burada keyifli bir vakit geçiriyoruz. Bize bu olanakları sunan Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.




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