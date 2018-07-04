Yunusemreli kuşak güreşçileri Çanakkale’de madalyaları topladı

Yunusemre Belediyespor sporcuları turnuvalara damgasını vuruyor. Belediyesporlu sporcular, Çanakkale’de gerçekleştirilen Yıldızlar Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda dereceler kazandı. Şampiyonada sporculardan Sezin Recepçe 52 kg’de birinci, Şeyda Nur Çiçek +63 kg’de birinci, Ceyda Aydın 52 kg’de ikinci, Yıldıray Arguz 73 kg’de ikinci, Emine Mihrace Celen 52 kg’de üçüncü, Emine Geçer 48 kg’de üçüncü, Enes Pınar 55 kg’de üçüncü, Halil Öger +73 kg’de üçüncü oldu. Başarılı sporcuları ve hocalarını tebrik eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, başarılarının devamını diledi. diledi.