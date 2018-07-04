Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 13:00

Yunusemreli kuşak güreşçileri Çanakkale’de madalyaları topladı

Yunusemre Belediyespor Kuşak Güreşi sporcuları Çanakkale’de gerçekleştirilen Yıldızlar Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda başarılı dereceler elde etti.

Yunusemreli kuşak güreşçileri Çanakkale’de madalyaları topladı

04 Temmuz 2018 13:00


Yunusemre Belediyespor sporcuları turnuvalara damgasını vuruyor. Belediyesporlu sporcular, Çanakkale’de gerçekleştirilen Yıldızlar Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda dereceler kazandı. Şampiyonada sporculardan Sezin Recepçe 52 kg’de birinci, Şeyda Nur Çiçek +63 kg’de birinci, Ceyda Aydın 52 kg’de ikinci, Yıldıray Arguz 73 kg’de ikinci, Emine Mihrace Celen 52 kg’de üçüncü, Emine Geçer 48 kg’de üçüncü, Enes Pınar 55 kg’de üçüncü, Halil Öger +73 kg’de üçüncü oldu. Başarılı sporcuları ve hocalarını tebrik eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, başarılarının devamını diledi. diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç