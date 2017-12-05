Yunusemreli minikler özel öğrencilerle buluştu

Özel arkadaşlarına küçük hediyeler veren Yunusemreli minikler, onlarla birlikte gönüllerince eğlendi.

Özel Yunusemre Anaokulu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okulun yemekhanesinde engelli öğrencilerle buluşan Yunusemreli minikler özel arkadaşlarıyla birlikte pasta kesti. Özel arkadaşlarına ‘Canım Arkadaşım’ şarkısını söyleyen minikler onlarla oyunlar oynadı. Öğrencilere bir farkındalık yaratmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Özel Yunusemre Anaokulu Koordinatörü Özlem Köroğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okulda eğitim gören öğrencilerimizle bir araya gelmek istedik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimizle birlikte pasta kestik, eğlendik. Unutmayalım ki hepimiz bir engelli adayıyız. Bu bilinçle hareket edip onların hayatına bir engel de biz olmamalıyız” diye konuştu.